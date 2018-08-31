Kahramankazan'da TOKİ kuraları çekildi

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kahramankazan Atatürk Mahallesi'nde yapılan 294 konutun 40'ının sahipleri kura ile belirlendi.

Belediye toplantı salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimine hak sahiplerinin yanı sıra Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

Başkan Ertürk şehit yakınları ve engelli vatandaşlar için kura çekerken, 40 konut için 61 başvuru yapıldı. Başvurulardan 4'ü şehit ailesi, 4'ü de engelli vatandaşlardan oluştu.

Ertürk, kura töreninde, konutların yapıldığı alanın vaktiyle otlak olarak kullanılan ve Kahramankazan'ın uzak bir noktasında, bataklık olduğunu belirterek, "Belediye olarak biz bu bölgede imar planı yapmak suretiyle burayı konut alanına çevirdik. Konutların bulunduğu yer, yüzme havuzu, hamamı, okulu olan 150 yataklı devlet hastanesi ve spor alanları bulunan bir merkez haline geldi. Geçmiş yıllarda ilçe merkezine uzak bir yer olarak görülen burası şimdi en güzel yaşam alanlarından biri haline geldi." dedi.