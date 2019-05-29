Kahramankazan'da İstanbul’un fethinin 566. yılı kutlandı

ANKARA (AA) - İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü Kahramankazan’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezindeki etkinliklere Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Vekili Altuğ Yücelen Özcü, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir’in ailesi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Sevgili gençler Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetme ülküsünü ortaya koyduğunda gerekli çalışmaları bilimin, fennin, aklın ışığında yapmıştır. Sizler de ideallerinizi bilimin ve aklın ışığında yaparsanız elde edemeyeceğiniz hiçbir başarı yoktur." ifadesini kullandı.
Kutlama programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Programın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan, İstanbul’un fethini anlatan resim ve maket sergisi açıldı.