Kahramankazan'da et satışının yapıldığı merkez açıldı

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde et satışının yapıldığı alış veriş merkezi açıldı.

Fatih Mahallesi'nde açılan merkezde kasaplar, et kombinasında kestikleri hayvanların etlerini aracısız satışa sunuyor.

Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda 2 kat inşa edilen merkezde reyonlar, yöresel ürün pazarı, şiş ve ızgara yapılan bölümler bulunuyor.

Merkezin Yönetim Kurulu Başkanı Melike Aygüler, yaptığı açıklamada, böyle bir merkezi açmaktan gurur duyduklarını belerterek, "Daha önce dağınık şekilde bulunan kasaplar, yöresel ürünlerin satıldığı köylü pazarı, çöp şişçiler ve ızgara pişirme bölümleri yaptığımız merkezde bir araya topladık." dedi.