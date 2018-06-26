Kahramankazan'da el sanatları sergisi

ANKARA (AA) - Kahramankazan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu el sanatları sergisi açıldı.

Milli Egemenlik Parkı'nda açılan sergide, 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan meslek kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin el emeği ve göz nuruyla ürettikleri ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına katılan Kaymakam Engin Aksakal, açılış kurdelesini kadın kursiyerle kesti. Daha sonra davetlilerle sergiye gezen Aksakal, ürünler hakkında bilgi aldı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede açılan okuma yazma kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika ve hediyeler verildi.

Çeşitli etkinliklerle devam eden programda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kalender, yıl içinde halktan gelen talepleri göz önüne alarak okuma yazma, kağıt, rölyef, ahşap boyama, giyim, Maraş işi, dantel işleme ve boyama gibi alanlarda 240 kurs açarak 5 bin 400 kursiyere hizmet verdiklerini söyledi.

Okuma yazma kursunu bitiren 65 yaşındaki Havva Kadercan da ailevi nedenlere okula gidemediğini ve bunun sıkıntısını yaşamı boyunca çektiğini belirterek, "Şimdi okuma yazma öğrendim ve işlerimi kendim yapabiliyorum, kimseye sormak zorunda kalmıyorum. Markette ürünlerin fiyatlarını, otobüslerin numaralarını televizyondaki alt yazıları okuyabiliyorum." dedi.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, davetliler ve kursiyerler katıldı.