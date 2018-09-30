Kahramankazan'da belediye kurslarına yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Kahramankazan'da, belediye tarafından açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Satrançtan resme, işaret dilinden gitar kursuna çeşitli alanlardaki kurslara yoğun katılım gösteren 7'den 70'e vatandaşlar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi'ndeki (KAGEM) kurslara sadece öğrenciler değil, yaşı ilerlemiş vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

KAGEM'i ziyaret eden Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hızlı okuma etkinliğine katılan Ertürk, kursiyerlerle resim yaptı, gitar çaldı, satranç ve akıl oyunu oynadı.

Başarılı kursiyerlere sertifikalarını veren Ertürk, okuma yazma öğrenen kursiyerle tahtaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdı.

Ertürk, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde açılan kurslara vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çeşitli alanlardaki kurslara 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiğini aktaran Ertürk, "Burası bir kulüp gibi. Eğlenerek öğrenme kulübü ama bunun içerisinde amcalarımız, teyzelerimiz muhteşem satranç oynuyor ve gerçekten de mükemmel resim yapmakla kalmıyor çok da güzel gitar çalıyor. Özellikle gençlerin ilgisini görünce geleceğin ressam Ali Rızaları, Bestekar Hacı Arif Beyleri, Neşet Ertaş'ların yetişeceğine olan inancımız da artıyor." diye konuştu.

"Belediye başkanı olmasaydım bir sanatçı olmak isterdim." diyen Ertürk kendisinin de yoğun iş gündeminden uzaklaşmak, stres atmak için fırsat buldukça buraya geldiğini sözlerine ekledi.