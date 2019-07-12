ANKARA (AA) - Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü önünde şehit düşen 9 Kahramankazanlı'nın da bulunduğu 251 şehit için mevlit okutuldu, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Ulu Cami'deki mevlit programına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ulu Cami avlusunda açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Sergide, darbe girişimi gecesinde Kahramankazan başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşananları yansıtan fotoğraflar yer aldı. Sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra ise şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehitler için Kuran-I Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Oğuz, "Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk milletinden Allah razı olsun. Onların bu kahramanlıklarını sonsuza dek unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.