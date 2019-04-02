Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, görevi devraldı

ANKARA (AA) - AK Parti'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, görevi Lokman Ertürk’ten devraldı.

31 Mart Yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz, 15 yıldır Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lokman Ertürk'ten görevi devraldı.

Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Lokman Ertürk döneminde ilçede hayata geçirilen hizmet ve yatırımlara ilişkin video gösterimi yapıldı. "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısı eşliğinde yapılan gösterim sırasında, törene katılanların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıkları hizmet ve yatırımları anlatarak, "Kazan Köyü" olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerini belirtti.

Başkan Oğuz da 15 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Ertürk'e ve ailesine teşekkür etti.

Başkan Oğuz, "Kahramankazan bundan 15 yıl önce kimsenin ismini dahi bilmediği küçük bir ilçeydi. Lokman Başkanımız’la başlayan hizmet destanı sonucu bugün ismimizi duymayan kalmadı." dedi.

Törenin ardından Lokman Ertürk, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ertürk, tören sonunda, üzerine atılan gül yaprakları eşliğinde belediye binasından ayrıldı. Başkan Oğuz ve belediye personeli, Ertürk’ü aracına kadar yolcu etti.

Devir teslim töreninin ardından yeni başkan Serhat Oğuz, tebrikleri kabul etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.