KAEÜ'den sosyal medyada

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), tercih döneminde daha çok öğrenciye ulaşabilmek için sosyal medyayı interaktif olarak kullanıyor.
KAEÜ Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, basın ve medya birimi "Geçmişten Geleceğe Ahi Evran'la İleriye" sloganıyla üniversitenin fakülte ve yüksekokulların bölümlerinin tanıtım materyallerini hazırladı.
Görsellerde, bölüm başkanlarının yapılan çalışmalarla ilgili açıklamaları, üniversitenin barınma ve beslenme olanakları ve yıl içinde faaliyetlerde çekilen fotoğraflar yer alıyor.
Akademisyenler de kendi sosyal medya hesaplarından bu görselleri paylaşarak tercih döneminde daha çok öğrenciye ulaşmak için katkı sunuyor.