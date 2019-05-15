KAEÜ'de ekran bağımlılığı paneli

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Ekran Bağımlılığı Sağlığımızı Nasıl Etkiler?" konulu panel düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda ikinci kez gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencisi Fatma Dilara yaptı.

Panelde, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Ahmet Polat bir sunum gerçekleştirdi. Polat sunumunda, ekran bağımlılığının etkilerini anlatarak ders çalışma esnasında uzun ekran ve mouse kullanımı ile göz-ekran hizası ayarının yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur Aybala Koçak da sunumunda, üst çapraz sendromu hakkında bilgiler vererek, teknoloji çağında telefonu elden düşüremeyen ve masa başı çalışan herkesi etkilediğini söyledi.

Koçak, bu sendromdan kurtulmak için yapılması gereken egzersizleri anlattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel tarafından katılımcılara günün anısına hediye verildi.



