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KAEÜ Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışması
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ'de peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verildiği,...
Genel 13.12.2019, 11:05
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bağbaşı yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ'de peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verildiği, doğa ile bütünleşik, daha yeşil bir yerleşke için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Morfoloji Binası, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkez Yemekhane, Fen Edebiyat Fakültesi çevreleri ile yerleşkenin arka cephesindeki yamaçlara fidanların dikiminin sağlandığı aktarılan açıklamada, çevre ve doğayı koruma bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği ifade edildi.
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