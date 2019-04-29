Kadınlardan

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir grup kadın, son günlerde yaşanan çocuk istismarına karşı, “Çocuk İstismarına Hayır!” yürüyüşü düzenledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden oluşturulan Kadın Dayanışma Platformu’nun düzenlediği yürüyüş kapsamında, Seydişehir Belediye’nin önünde toplanan kadınlar, Seyitharun Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi güzergahını izleyerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kadar yürüdü.

Kadınlar, yürüyüş boyunca çocukların sesi olmak adına yanlarında getirdikleri düdükleri çaldı.

Grup adına açıklama yapan Derya Akbaba Gündem, “Seydişehirli kadınlar olarak çocuk istismarına hayır demek ve yapılanları protesto etmek amacıyla burada toplanan halkın buluşması, bizi çok gururlandırdı. Küçücük bedenlere dokunan, göz diken kirli elleri buradan hep birlikte lanetliyoruz. Çocuk susar, biz susmadık, susmayacağız. Buradan başta tüm Seydişehir halkına, gönüllülere ve katkılarından dolayı Seydişehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



