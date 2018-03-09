Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Kadınlara istihdam oluşturmak için çalışma

ANKARA (AA) - Bartın'ın Kozcağız Belde Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Kozcağız beldesinde kadınlara yönelik istihdam yaratabilmek amacıyla Beypazarı ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Karaman, gazetecilere yaptığı...

09 Mart 2018 Cuma 12:11
Kadınlara istihdam oluşturmak için çalışma
banner230

ANKARA (AA) - Bartın'ın Kozcağız Belde Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Kozcağız beldesinde kadınlara yönelik istihdam yaratabilmek amacıyla Beypazarı ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde merkezinde kadınlara istihdam oluşturmak ve gelir elde etmek amacıyla çalışma başlatacaklarını ve bu kapsamda Beypazarı ilçesine gelerek çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

Kozcağız'ın Bartın'ın şirin beldelerinden olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Beldemizde özellikle kadınlara yönelik çalışma yapmak istiyoruz. Bu çalışmaların çok yaygın olduğunu bildiğimiz Beypazarı'na gelerek erişte, tarhana gibi gıda maddelerinin imalatı ve pazarlama gibi konularda bilgi aldık. Biz de kadınlarımızın kurs alıp, yöresel ürünlerimizin imalatını yapıp satarak aile ekonomilerine katkı sağlamasını istiyoruz."

Karaman ve beraberindekiler, Çayırhan Mahallesine geçerek Bartın'lı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Mustafa KaramanBEYPAZARIKadınlara Istihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim