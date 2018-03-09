Kadınlara istihdam oluşturmak için çalışma

ANKARA (AA) - Bartın'ın Kozcağız Belde Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Kozcağız beldesinde kadınlara yönelik istihdam yaratabilmek amacıyla Beypazarı ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde merkezinde kadınlara istihdam oluşturmak ve gelir elde etmek amacıyla çalışma başlatacaklarını ve bu kapsamda Beypazarı ilçesine gelerek çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

Kozcağız'ın Bartın'ın şirin beldelerinden olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Beldemizde özellikle kadınlara yönelik çalışma yapmak istiyoruz. Bu çalışmaların çok yaygın olduğunu bildiğimiz Beypazarı'na gelerek erişte, tarhana gibi gıda maddelerinin imalatı ve pazarlama gibi konularda bilgi aldık. Biz de kadınlarımızın kurs alıp, yöresel ürünlerimizin imalatını yapıp satarak aile ekonomilerine katkı sağlamasını istiyoruz."

Karaman ve beraberindekiler, Çayırhan Mahallesine geçerek Bartın'lı hemşehrileriyle bir araya geldi.