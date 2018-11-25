Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Partinin il başkanlığında başlayan yürüyüş, Cacabey Meydanına kadar devam etti.

Burada toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Öfkene yenik düşme, "Beni de duy", "Sesimizi sen de duy" yazılı döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete "dur" mesajı verdi.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde yaygın olarak devam ettiğini söyledi.

AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonuyla atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Düğer, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara ayrımcılık ve şiddete karşı gösterdiği özveriyi, bizler de kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz gerekiyor. Bilhassa da erkeklerin bu konu da daha fazla hassas olmaları önemlidir. Ak kadınlar olarak, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgiler çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte 'dur' diyelim. Kadına şiddet uygulayanlara da turuncu çizgimizi çekelim."

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.