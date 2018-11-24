Kadına şiddetin son bulması için fener yaktılar

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Suşehri Sağlık Yüksekokulu , 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

CÜ yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün doğuş öyküsünü anlattı.

Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Ayhan ise kadına yöneliş şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen bu tip toplantıların önemine işaret ederek, "Şiddet tüm toplumların yaşadığı bir sorundur. Bu ister kadın, ister çocuk, ister hayvan, isterse doğaya karşı olsun fark etmez." dedi.

Etkinlikte daha sonra kadına yönelik şiddetin son bulması için dilek fenerleri yakıp gökyüzüne bıraktı.