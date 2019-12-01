Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile yetiştiriyor
Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi (jakem)’de Görev Yapan Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı Tarafından Yetiştirilen Atlar Asayiş Eğitimlerini Tamamlamasının Ardından Türkiye’nin Birçok İlinde Görev Yapmak Üzere Gönderiliyor.
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde atlar kadın astsubaylar tarafından özenle yetiştiriliyor.
Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı tarafından Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) yetiştirilen atlar asayiş eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde görev yapmak üzere gönderiliyor. JAKEM Komutanlığında görevli atlar icra edilecek görevlerde karşılaşabilecekleri ses, ışık, duman, su, tünel ve benzeri eğitimlere tabi tutuluyor.
“Kadın astsubaylar atları anne şefkati ile eğitiyor”
Atlı Jandarma Birliği Komutanlığında görevli olan kadın astsubayların atlara anne şefkati ile yaklaştığını ve atlar ile bir bağ oluşturduklarını ifade eden Jandarma Üstçavuş Hatice Özbek, "Atlar ile aramızda duygusal bir bağ oluşuyor. Duygusal bir bağ oluştuktan sonra da at sizin ses tonunuzdan ya da hareketlerinizden anlıyor ve yapması gereken şeyleri de ona göre yapıyor. Ya da herhangi bir şeyden ürktüğü için doğaları gereği ürkek canlılar olduğu için o an sizin ses tonunuzdan hemen sakinleşebiliyor. Atlar sevildiklerini anlıyor. Zaten gözlerinin içine baktığınızda o hissi alabiliyorsunuz” dedi.
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