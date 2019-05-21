Kadester Mahmut Esad Efendi Seydişehir'de anıldı

KONYA (AA) - Tapu Kadastro'nun kurucusu, alim, müderris ve devlet adamı Mahmut Esad Efendi, vefatının 102. yılında memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdürlüğü Kadastro Şube Müdürü Ertuğrul Koçer, Mahmut Esad Efendi büstüne çelenk bıraktı.

Ahmet Cengiz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında konuşan Kaymakam Aydın Erdoğan, Mahmut Esad Efendi'nin yaptığı çalışmalara değinerek, "10 parmağında 10 marifet olan Mahmut Esad Efendi'yi saygı ve minnetle anıyoruz. Bizlere düşen, onu tanımak, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da "Ünlü devlet adamlarından birisinin ilçemizden yetişmiş olması bizim için büyük bir kazanım. Hem dini hem de hukuki eserlerini milletimizin bilgisine sunan bu büyük devlet adamımızı saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ise 14 yıldır Kaymakamlık, Belediye ve Cemiyet olarak Mahmut Esad Efendi'yi andıklarını ifade etti.



Ardından, araştırmacı yazar Bahattin Karakuş tarafından Mahmut Esat Efendi'nin hayatı ve eserlerine ilişkin sunum yapıldı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



