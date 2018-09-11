Kabak çekirdeği çiftçinin yüzünü güldürdü

KONYA (AA) - Seydişehir Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, ilçede bu yıl 7 bin 500 dönüm araziye kabak çekirdeği ekildiğini belirtti.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, devlet desteği ve artan fiyat nedeniyle çiftçinin iyi para kazandığına dikkati çekerek, Seydişehir kabak çekirdeğinin markalaşma yoluna gittiğini söyledi.

Korkmaz, "Önümüzdeki yıllarda toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde kabak çekirdeği bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünlerin de ekimi artıyor. Bunun yanı sıra kabak çekirdeği üretimi, yüksek verim ve kalitesinden dolayı talep artmaktadır." dedi.