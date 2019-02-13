Jeofizik yöntemle 2 bin şehidin mezarı tespit edildi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş başkanlığında, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen askerlerin sayısının ve defin yerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Ağustos 1921'de başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren, dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehit olduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri bilim insanları tarafından tespit ediliyor.

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bektaş'ın başkanlığındaki çalışmayı, öğretim görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özcan Bektaş, savaş sırasında şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemlerle tespit ettiklerini belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Bölümünün protokol imzaladığını anımsatan Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı ve Haymana arasındaki bölgede 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

- 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı

Projeye başlamadan önce üç şehit alanının ve 304 şehidin defin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda halen çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bölgede jeofizik çalışmaları devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığının buralarda anıtlar oluşturacağını, koruma altına alıp ziyarete açacağını aktardı.

Öğretim görevlisi Sinan Koşaroğlu ise şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlemek amacıyla bu çalışmanın yürütüldüğünü kaydederek, "Yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını da belirleyeceğiz." dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunu ifade eden Koşaroğlu, savaşın 100'ncü yılı olan 2021 yılında çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.