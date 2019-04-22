Jandarmadan öğrencilere 23 Nisan hediyesi

YOZGAT (AA) - Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osmanpaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.

Öğrencilerin 23 Nisan provalarına katılan jandarma, çocuklara balon ve şapka hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve jandarmanın görevleri hakkında bilgi veren ekipler, daha sonra hatıra fotoğrafı çekindi.

Öğrenci ve öğretmenler de jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, önemli bir günde kendilerini yalnız bırakmayan jandarmaya teşekkür etti.