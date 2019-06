Jandarmadan 'arka koltukta emniyet kemeri' uyarısı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, vatandaşları, otobüs yolcu koltuğu ve araçların arka koltuklarında bulunan emniyet kemerlerini takmayı ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirlerini ve kara yollarındaki yoğunluğu Eskişehir yolu Turkuaz yol kontrol noktasında denetleyen Güney, tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Güney, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, sağlıklı, mutlu ve güzel bir bayram geçirmeleri maksadıyla, tatilin bir gün öncesini ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün süre ile trafik güvenliği tedbirlerini sürdüreceklerini belirtti.

Tedbirler kapsamında, bayram tatili boyunca ülke genelinde 15 bin Jandarma Trafik Timi ve 33 bin 300 jandarma trafik personeli görevlendirildiğini belirten Güney, aynı zamanda asayiş tedbirleri kapsamında yurt genelinden Asayiş, KOM, TEM, Komando birimlerinden 240 bin Jandarma personelinin bayram tatili boyunca görev yapacağını ifade etti.

Karadan olduğu gibi havadan da tedbirlerin sürdürüldüğünü vurgulayan Tümgeneral Güney, 23 ilde 46 saat süreyle havadan helikopterli denetimin yanı sıra drone kullanımı ile 472 saat havadan trafik denetimi gerçekleştirileceğini belirtti.Arka koltuk ve yolcu koltuğundauyarısı

Kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Güney, arka koltukta özellikler çocukların emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiğini vurgulayarak sürücü anne babaları ve vatandaşları bu konuda uyardı.

Yolcu otobüslerinde ise yolcu koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinin takılması konusunda, aynı uyarıları yolculara yapan Güney, bu alışkanlığından en kısa zamanda vatandaşlara kazandırılması için eğitici ve bilgilendirici çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"Dikkat Sizden, Notlar Bizden Projesi" kapsamında çocuklara kırmızı düdük hediye eden ve sürücü seyahat karnesi dağıtan Tümgeneral Güney, çocuklardan sürücü koltuğunda bulunan anne ve babalarını değerlendirerek not verip sosyal medya aracılığı ile bu karneleri jandarmaya ulaştırmalarını istedi.

Sürücü ve yolculara trafik güvenliği konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler ile çeşitli hediyeler veren Güney, yol kontrol noktasında görevli personele de öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Cankut Taşdan