Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

ESKİŞEHİR (AA) - Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene katılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, burada yaptığı konuşmada, halkın huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla, başla hizmet eden, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin bağrından çıkmış, kamu düzeninin korunması çalışmalarında mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman halkın hizmetinde olan jandarma personeline başarı dileğinde bulunan Vali Çakacak, şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, bireylerin mutluluğunu ve güvenliğini sağlamak devletin en önemli görevi olarak bilinmektedir. İşte bu noktada Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini artırmaktadır."

Törene, Vali Çakacak'ın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile davetliler katıldı.

Etkinlikte, jandarma bünyesinde görevli "Bonita ve Çakıl" isimli köpekler gösteri yaptı.