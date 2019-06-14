KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cacabey Meydanında düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, düzenli bir devlet teşkilatının ve sorunsuz bir toplum yapısının tesisinde güvenliğin en önemli unsur olduğunu söyledi.

Asayişin sağlanamadığı bir ortamda, adaletten, düzenden, hak ve hukuktan bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, teşekkül eden her devletin ilk vazifesi, toplumda asayiş ve düzeni sağlayacak olan yasa ve kuralları belirlemek, bu kuralları uygulayacak güvenlik teşkilatlarını oluşturmaktır. Tarih boyunca uzun ömürlü ve düzenli devletler kuran Türk Milleti'de devletin güvenliği ve vatandaşların huzuru için kolluk kuvvetleri oluşturmuş, bu teşkilatlar ihtiyaca göre değişikliklere uğramış, günümüzde ise bu jandarma ve polis teşkilatı olarak günümüzdeki yerini almışlardır. 180. yıl dönümünü kutladığımız Jandarma Teşkilatımızı ve çalışan tüm personellerini kutluyorum. Milletimize güven ve huzur veren jandarmamıza görevlerinde başarılar diliyorum."

Albay Ferhat Kuran ise başarılarla dolu 180 yılda Jandarma Teşkilatının, kuruluşundan bugüne kadar, milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için kamu düzeninin sağlanması yönünde hizmetler verdiklerini ve yaptıkları çalışmalar ile herkes tarafından takdir kazanıldığını ifade etti.

Şiir ve kompozisyon dalında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Akın, tarafından verildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

