KARAMAN (AA) - Karaman'da Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk bırakma programı düzenlendi.

Atatürk Parkı Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen'in çelenk koyması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Şen, Jandarma Teşkilatı'nın yurdun en ücra köşelerine kadar yayıldığını ve ülke yüzölçümünün yüzde 94’ünde emniyet ve asayişi sağladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının geçmişinin tarihin derinliklerine dayandığını ifade eden Şen, “Jandarma üstün vazife anlayışı sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ve yüksek moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde aldığı her görevde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkili gücü ve teminatıdır." diye konuştu.

Jandarmanın görevlerini yalnız ülke sınırları içinde değil, gerektiğinde ülke sınırları dışında da yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı'nın birinci öncelikli görevi emniyet ve asayişi sağlayarak terörle mücadelesini sürdürmektir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla taşıdığımız kutsal meşalenin asla sönmeyeceğine inancımız tamdır.Bugüne kadar Çanakkale’de, İstiklal Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, El Bab’da, Afrin’de ve terörle mücadelede gösterilen başarılar gelecekteki başarıların göstergesidir. Kutsal görevimizin ifasında büyük önder Atatürk’ün ilke ve inkılapları meşalemiz, halkımızın güven ve desteği dayanağımızdır. Aziz vatanımızın bütünlüğü yüce Türk milletimizin birlik ve beraberliğiyle emniyet ve asayişin sağlanması uğrunda şehit düşmüş silah arkadaşlarımızı rahmetle ve kahraman gazilerimizi saygıyla anar, jandarma teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlarım.”