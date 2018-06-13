KONYA (AA) - Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fırat Karaca ve personelini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Zeyrek, tüm Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

179 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden Jandarma Teşkilatı'nın tarihinin şan, şeref ve üstün başarılarla dolu olduğunu ifade eden Zeyrek, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük özveri ve heyecanla görev yapan Jandarma Teşkilatımız aynı zamanda devletimizin halka açılan penceresi konumundadır. Huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak gösterdiği gayret nedeniyle Jandarma Teşkilatımız aziz milletimizin sevgisine ve güvenine mazhardır. Tüm teşkilat mensuplarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum."