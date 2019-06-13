Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli ziyaretler yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve beraberindeki heyet, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, jandarma teşkilatının 180 yıldır bu vatana ve millete hizmet ettiğini, bundan sonra da aynı anlayışla hizmete devam edeceğini belirtti.

Milletin huzur ve güvenliği için kurulduğu günden bugüne üstün hizmet anlayışıyla görev yapan jandarma teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Akın, "Jandarma teşkilatımızın tarihi başarılarla doludur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetleri olan teşkilatımızın milletimizin gözünde yeri çok farklıdır. Bu vesileyle, tekrar Jandarma teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kuran da, kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.



