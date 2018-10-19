Jandarma dolandırıcılara karşı uyardı

ANKARA (AA) - Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşları kendini jandarma, polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Mahalle muhtarlarının bilgilendirilmesinin yanı sıra camilerde Cuma hutbesinde yapılan uyarılarda, "Son günlerde özellikle kırsal mahallelerimizde yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımız çeşitli yöntemler kullanılarak dolandırılmak istenildiği görülmektedir. Kendini asker, polis veya savcı adıyla tanıtarak sizden bir şeyler isteyenlere inanmayın. Sizler veya komşularınız bu tür olaylarla karşılaştıklarında mutlaka güvenlik güçlerine haber veriniz. Bu tür olaylarla hiç vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini veya 155 polis ve 156 jandarma imdat hatlarını arayınız." ifadelerine yer verildi.



