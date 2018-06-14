Jandarma bayram boyunca yollarda olacak

MANİSA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü, "Bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 helikopter ve 37 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız." dedi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi karayollarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini artırdı.

Şehri İzmir, İstanbul ve Ankara'ya bağlayan güzergahlarda drone destekli trafik kontrolleri yapan ekipler, kimlik sorgulamasında da barkod cihazını kullandı.

Narkotik köpeklerin katılımıyla da araçlarda arama yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Güçlü de Akhisar ilçesindeki kontrol noktasındaki denetime katıldı.

Trafikte sıkıntı oluşmaması için jandarma ekiplerini yerinde incelediklerini belirten Güçlü, "Bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 helikopter ve 37 İnsansız Hava Aracı ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Denetim ve kontrollerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Güçlü, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve seyahat esnasında kesinlikle cep telefonu kullanmamalarını istedi.

Muhabir: Zekeriya Güneş