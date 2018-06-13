JAKEM'in eğitimli at ve köpeklerinden gösteri

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179'ncu kuruluş yıl dönümü, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, jandarmanın yüksek moral gücüyle aldığı her görevde ülkenin etkili gücü konumunda olduğunu belirtti.

Yiğit, "Jandarma, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgisine mazhar olmuş. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ve yüksek moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde aldığı her görevde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkili gücü ve teminatıdır." dedi.

Sepetinde "Jandarma 179 yaşında" yazılı pankart taşıyan sıcak hava balonu yere bağlı olarak tören alanında yer alırken, JAKEM bünyesinde eğitilen at ve köpekler gösteri sundu.

Arama-kurtarma, itaat ve narkotik köpekleri, bakıcıları uzman jandarma personeliyle görevlerine yönelik çeşitli gösteriler sunarken, atlarla engelli atlama ve atlı okçuluk gösterisi düzenlendi.

Tören geçişi ile sona eren etkinliğe Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2018, 16:40