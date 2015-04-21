İzmir’de 23 Nisan Coşkusu

GÖSTERİLER BÜYÜLEDİ
Kortejin Karşıyaka Vapur İskelesi’ne gelmesi ile birlikte coşku ikiye katlandı. İskelenin yan tarafında kurulan özel platformda Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Rusya ve Sırbistan’dan gelen yabancı çocuklar ile Ege illerinden gelen misafir çocuklar yöresel oyunlarını sergiledi. Vatandaşlar, gösterilere yoğun ilgi gösterdi. Açılışın ardından Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’ndaki resepsiyona protokol üyeleri de katıldı.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şenlikle ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Karşıyaka, demokrasinin, özgürlüğün ve Atatürk devrimlerinin başkenti, Türkiye’nin en aydınlık en çağdaş ve yüzü geleceğe dönük en güzel kentidir. Hem dünya çocuklarını hem de Anadolu’nun, Ege’nin evlatlarını aynı şenlikte buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günü ülkenin geleceği olan çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Eğer Cumhuriyet olmasaydı biz olmazdık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, millet egemenliğini ilelebet yaşatacaktır. 23 Nisan yaşasın ki dünya yaşasın, çocuklarımız yaşasın.”