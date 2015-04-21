İzmir’de 23 Nisan Coşkusu

Karşıyaka Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 23’üncü kez düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliği başladı. 10 farklı ülke ve Ege’nin değişik illerinden gelen 143 çocuk, ilk olarak Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret etti, hediyelerini sundu. Açılış töreni karnaval havasında gerçekleşti. Çarşı meydanında başlayan kortej yürüyüşüne, misafir çocuklar da yöresel kıyafetleriyle katılırken, yaklaşık 3 bin kişi de bu coşku dolu ana ortak oldu. Özel kostümlü canlı heykeller ve bando korteje renk kattı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da açılış yürüyüşünde eşi Zehra Akpınar ve kızları Deniz ile birlikte yer aldı.GÖSTERİLER BÜYÜLEDİKortejin Karşıyaka Vapur İskelesi’ne gelmesi ile birlikte coşku ikiye katlandı. İskelenin yan tarafında kurulan özel platformda Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Rusya ve Sırbistan’dan gelen yabancı çocuklar ile Ege illerinden gelen misafir çocuklar yöresel oyunlarını sergiledi. Vatandaşlar, gösterilere yoğun ilgi gösterdi. Açılışın ardından Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’ndaki resepsiyona protokol üyeleri de katıldı.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şenlikle ilgili şu ifadelere yer verdi:"Karşıyaka, demokrasinin, özgürlüğün ve Atatürk devrimlerinin başkenti, Türkiye’nin en aydınlık en çağdaş ve yüzü geleceğe dönük en güzel kentidir. Hem dünya çocuklarını hem de Anadolu’nun, Ege’nin evlatlarını aynı şenlikte buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günü ülkenin geleceği olan çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. Eğer Cumhuriyet olmasaydı biz olmazdık. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, millet egemenliğini ilelebet yaşatacaktır. 23 Nisan yaşasın ki dünya yaşasın, çocuklarımız yaşasın.”