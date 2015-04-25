İyilikder’den Kutlu Doğum Yardımları

İYİLİKDER Gaziantep Şubesi ve Avrupa Yardım Vakfı, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 415 aileye gıda yardımında bulundu. Suriye’ye de bir insani yardım aracı gönderdi.İYİLİKDER Gaziantep Şubesi ile Avrupa Yardım Vakfı’nın Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar sürüyor. Yardım çalışmalarında dul ve yetimlere öncelik veren İYİLİKDER Gaziantep Şubesi, Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile 200 yetim aileye içinde pirinç, bulgur, şeker, makarna ve zeytinyağından oluşan gıda paketleri dağıttı. Bir diğer yardım organizasyonunda ise 215 aileye et, piliç, pirinç ve ekmekten oluşan gıda paketleri dağıtıldı.SURİYE’YE YARDIM ARACI GÖNDERİLDİÖte yandan Suriye’ye yaptığı yardımlarına aralıksız olarak devam eden İYİLİKDER Gaziantep Şubesi, son olarak içinde 2 bin adet battaniye, 5 bin 500 adet pantolon, 2 bin 500 adet çocuk kıyafeti ile 8 bin paket bisküvinin yer aldığı aracı ülkeye gönderdi.Son gönderilen araçla birlikte İYİLİKDER’in bölgeye gönderdiği insani yardım aracı sayısı 1100’ü geçerken, İyilikder Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamada, yardım çalışmalarının ileriki günlerde artarak devam edeceği vurgulandı.