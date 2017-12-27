Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.Akşener, il başkanlığının açılacağı Şeyhzade Caddesi'nde vatandaşlar tarafından karşılandı....

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:15
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Yozgat'ta
banner230

YOZGAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Akşener, il başkanlığının açılacağı Şeyhzade Caddesi'nde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Burada halka hitap eden Akşener, yiğidin harman olduğu Bozok Yaylası'nda bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yozgat'ın Türkiye'nin en fazla göç veren illerinden biri olduğunu belirten Akşener, "Yozgat, Türkiye'nin PKK mücadelesinde en fazla şehit veren şehirlerinden de birisidir. Yozgat, İstiklal Savaşında da önemli tavır koymuş, çok şehit vermiş illerinden birisidir." dedi.

Konuşmasında partisinin politikalarını anlatan Akşener, il başkanlığı açılışından sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla sohbet eden Akşener, programlarının ardından Kırşehir'e hareket etti.


Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerYozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim