İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Akşener, il başkanlığının açılacağı Şeyhzade Caddesi'nde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Burada halka hitap eden Akşener, yiğidin harman olduğu Bozok Yaylası'nda bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yozgat'ın Türkiye'nin en fazla göç veren illerinden biri olduğunu belirten Akşener, "Yozgat, Türkiye'nin PKK mücadelesinde en fazla şehit veren şehirlerinden de birisidir. Yozgat, İstiklal Savaşında da önemli tavır koymuş, çok şehit vermiş illerinden birisidir." dedi.

Konuşmasında partisinin politikalarını anlatan Akşener, il başkanlığı açılışından sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla sohbet eden Akşener, programlarının ardından Kırşehir'e hareket etti.



