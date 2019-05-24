İtikaf için 11 bin 216 cami hazır

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, ramazan ayının önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içerisinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek yurt genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Buna göre, ülke genelinde itikafa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı.

Diyanetin sitesinden camilerin listesine ulaşılabilecek

Diğer il ve büyükşehirlerde ise başta merkez camiler olmak üzere pek çok caminin itikaf ibadeti için kapıları açılıyor.

İstanbul'da Şehzadebaşı Camisi başta olmak üzere 401, Ankara'da 344 ve İzmir'de 144 camide itikafa girilebilecek.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İnternet adresindeki "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşabiliyor.

"Toplumda bu sünnetin yaşatılması gerekir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kaşif Hamdi Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'de itikafa çekilmek amacıyla kendisine "çadır" diye tabir edilen bir bölüm hazırlayıp belirli bir zaman dilimini ibadetle geçirdiğini, onun vefatının ardından eşlerinin de itikaf ibadetini sürdürdüğünü söyledi.

Hazreti Muhammed'in devamlı olarak işleyip nadiren terkettiği, farz ve vacib olmayan amellerine "sünneti müekkede" denildiğini hatırlatan Okur, "İtikaf, 'sünneti müekkede' olarak nitelenen bir ibadettir. Aynı zamanda kifai bir sünnettir. 'Kifai sünnet' demesi şu anlama geliyor; toplumda bu sünnetin yaşatılması gerekir. Herkes bunu yapmaya imkan bulamaz ama her şehirde en azından belli sayıda insanın bunu yapması, bu sünnetin yaşatılması açısından önemlidir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, ramazanda itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 11 bin 216 cami hazırlandığını bildiren Okur, dini kitaplara göre, itikaf için en faziletli mescidler arasında sırasıyla Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa Beytül Makdis ile şehirlerin merkezi camilerinin olduğunu aktardı.

"Nafile itikaf ibadeti cemiyetimizde yaygın bilinmiyor"

Okur, insanın kendisini hesaba çekmesi ve iç dünyasında muhasebe yapmasını sağlaması bakımından itikafın önemli bir ibadet olduğunu vurgulayarak, itikafta Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı, insanın kendisini dini konularda geliştirecek eserler okuyup Allah'ı tefekkür edebileceğini söyledi.

Modern hayatın hız ile yarıştığını, her şeyin çabuk eskiyip yıprandığını ve zaman zaman insanın kendisini yenilemek için bazı durumlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Okur, şunları söyledi:

"Herkesin vakti, mesaisi böyle sünneti müekkede olan 10 günlük itikafı yerine getirmeye müsait olmayabilir. Fakat bir de nafile itikaf var. Bu, cemiyetimizde o kadar yaygın bilinmiyor. Mesela düşünün camiye girdiniz, namaza henüz yarım veya bir saatlik vakit var. Orada bir köşeye çekilip yine ibadet niyetiyle namaza kadar beklemeye itikaf denir ama bu nafile bir itikaftır. 'Bunu yapmaya niyet ediyorum' deyip orada Kur'an-ı Kerim okuyup eğer vakit müsaitse nafile namaz kılıp Efendimizi ve Cenabıhakkın kudretini tefekkür ederek beklemesi dahi bir itikaftır. Onu düzenli yapamayanlar fırsat bulduklarında ara ara bu şekilde itikaf yapmak suretiyle de bu ihtiyacı bir nebze olsun yerine getirebilirler. Belki orada o yaşadıkları hadise kendi zamanını, mesaisini ayarlayıp müekked sünnet olan ramazanın son 10 günündeki itikafa girme noktasında motive de edebilir."