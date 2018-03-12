İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ve Seydişehir ilçelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi Sosyal Hizmetler Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan programın açılış konuşmasını Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar yaptı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu film, Halkapınar'da da yaşayan vatandaşlar ve kamu görevlilerince hazırlanan İstiklal Marşı klibi, İstiklal Marşı'nın ilk beste sunumu, kısa tiyatro ve Ersoy'un şiirleri okundu.

Programın sonunda istiklal marşını ezbere ve güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Halkapınar Kaymakam V. Yasin Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Atılgan Dallı, resmi kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

-Seydişehir

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Seyyid Harun Anadolu Lisesi Müdürü Ali Bacaklı, Mehmet Akif Ersoy’un bir düşünce adamı olarak İstiklal Harbi’ne çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bacaklı, büyük şairin İstiklal Marşı için verilen 500 liralık para ödülünü kabul etmediği günlerde oturacak bir evi olmadığına dikkat çekti.

Programda, İstiklal Marşı’na giden süreci anlatan Kuvayi Milliye Destanı ve ardından büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan oratoryo sergilendi. Şiirler okundu.

Etkinliğe Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar öğretmen ve öğrenciler katıldı.