İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, üniversite öğrenci yurdunda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdu ve Mucur Elvin Buğra Aslan Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri ve yurt personelinin hazırladığı programa, Muharip Gaziler Derneği üyeleri de katıldı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan program, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin okuduğu şiirlerle devam etti.

Programda, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı'nı yazma sürecinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı, "Zeytin Dalı Marşı"nın bestecisi İdris Altuner de kahramanlık türküleri seslendirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Faruk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeş yurt projesi kapsamında Mucurdaki Elvin Buğra Aslan Yurdumuz, merkezdeki Saliha Sultan Kız Yurdumuzla beraber ecdadı yakından tanımak, onu anlamlandırmak, onun oradaki duygularını yeni nesle aktarmak amacıyla bugün bir araya geldik. Öğrencilerimizin bu konudaki duyarlılığı bizi memnun etti." diye konuştu.

Mucur Elvin Buğra Aslan Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencisi Erdoğan Temiz ise, "Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımızın 97. yılını kutlama münasebetiyle buraya geldik. Yurtta bu etkinliğin yapılacağını duyduğumda içinde yer almak istedim. Bu gecede görev almak beni çok gururlandırdı." ifadelerini kullandı.