ANKARA (AA) - Ankara'nın ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde Beypazarı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile siyasi partilerin temsilcileri de öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın yazılışı öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunuyla sahnelendi, şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy konulu röportaj ve Taceddin Dergahı gösterimlerinin ardından ilçede düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Çubuk

Çubuk ilçesindeki tören Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

Programda Mehmet Akif Ersoy ve Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, törende yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı ve öncesinde yaşanan zorlukları yansıttığını, altın değerinde öğütler verdiğini belirtti.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Seyfullah Kaya'nın öğrencilerle birlikte hazırladığı "Akif İstiklal Marşı'nı Yazıyor" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrencilerden oluşan koro Yemen Türküsü ve Türkiyem parçalarını seslendirirdi.

- Kahramankazan

Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabulünün anlatıldığı Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Programda konuşan okul müdürü Ahmet Tahiroğlu, Türk milletinin vatanını koruma azmini ve kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa dahi İstiklal Marşı'nın tek başına yeterli olacağını ifade etti.

- Pursaklar

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un evini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre müzeye dönüştürülmüş evi gezen 4-6 yaş arası öğrencilere İstiklal Marşı hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, Ersoy'a ait fotoğraf, cep saati, gözlük, tesbih gibi hatıraları inceledi.