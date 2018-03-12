İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır, Yalıhüyük ve Beyşehir ilçelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bozkır'da Yeni Belediye Düğün Salonundaki etkinlikte saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, Bozkır Belediye Başkan Vekili Mustafa Candan, Bozkır Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, Bozkır Emniyet Amiri Ramazan Arlı, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

- Yalıhüyük

Yalıhüyük ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Belediye Düğün Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan sinevizyon ile öğrencilerce sahneleren gösteriler sunuldu.

Program sonunda öğrenciler tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek için "Dualarımız Afrinle" yazılı pankart açtı.

Programa İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ali Özer, STK temsilcileri, öğretmenler öğrenciler, ve vatandaşlar katıldı.

- Beyşehir

Beyşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstikla Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Ali Akkanat Anadolu Lisesi öğrencileri sunum yaptı.



Programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler katıldı.

