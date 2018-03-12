İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla hazırladığı klibi, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Video, "İstiklal Marşımızın kabulünün 97'nci yıl dönümünde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz." notuyla başlıyor.

Şair ve televizyon programcısı Serdar Tuncer tarafından İstiklal Marşı'nın on kıtasının seslendirildiği klipte, askerlerin yemin törenleri ile hava ve kara operasyonlarından görüntüler yer alıyor.