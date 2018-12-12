"İsteseydim öldürürdüm" savunması sanığı cezadan kurtaramadı

KONYA (AA) - Konya'da hasarlı trafik kazası nedeniyle borçlu olduğu kardeşlerden birini tabancayla, diğerini ise bıçakla yaralayan tutuklu sanık, 12 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Aydınkafa, yaralanan Kenan ve Osman Deveci kardeşlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Son sözleri sorulan sanık Aydınkafa, savunmasında, "Benim dükkanıma baskına geldiler. Öldürme kastım yoktu. İsteseydim öldürürdüm. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından toplam 12 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



- Olay



Merkez Meram ilçesi Taşköprü Caddesi'nde, 11 Şubat'ta, Osman ve Kenan Deveci kardeşler, hasarlı trafik kazası nedeniyle kendilerine borcu olan Mustafa Aydınkafa'nın kasap dükkanına gitmiş, çıkan kavgada Aydınkafa, silahını alarak kaçmaya çalışan Osman Deveci'yi sokak ortasında bacağından vurmuştu.



Aydınkafa, sürünerek yakınlardaki bir markete sığınan Deveci'nin yardımına gelen kardeşi Kenan Deveci'yi de 17 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekipleri, Aydınkafa'yı, merkez Meram ilçesi Güneydere Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yakalamıştı.

