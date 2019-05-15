İstanbul'da aylık öğrenci kartı 40 liraya indirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.



AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti.



AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.

Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.



Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.