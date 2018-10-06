İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün 17.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 15.00'ten itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.