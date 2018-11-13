İstanbul Havalimanı'ndan 15 bin kişi uçtu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Ekim'de tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nı 2 haftada 15 bin kişinin kullandığını ve yıl sonuna kadar da 43 bin kişinin rezervasyon yaptırdığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından, "İstanbul Havalimanı uçuyor. Bugün itibariyle İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayımız 15 bini aştı. Ankara, İzmir, Antalya, Ercan ve Bakü günlük seferlerimizde sene sonuna kadar halen 43 bin kişi bilet almış durumda. Büyük proje, büyük heyecan." paylaşımı yaptı.

Muhabir: Kenan Irtak