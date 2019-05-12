İsrail'in mart ve nisan bilançosu: 905 gözaltı

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir İnsan Hakları Kurumu tarafından hazırlanan ortak rapora göre, mart ve nisan aylarında 133'ü çocuk, 23'ü kadın 905 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in ayrıca herhangi bir suç isnadında bulunmaksızın mart ve nisanda 112 Filistinliyi "idari tutukluluk" gerekçesiyle gözaltına aldığı kaydedildi.

Raporda, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutulan 5 bin 700 Filistinliden 250'sinin çocuk, 45'inin kadın olduğu belirtildi. Filistinli tutuklulardan 500'ünün de idari tutuklu olarak hapishanelerde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin güneydeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan cezaevine mart ayında düzenlediği baskının ardından Filistinli tutuklulara yönelik saldırı ve kötü muamelenin artığına işaret edildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.