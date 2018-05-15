İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

SAMSUN (AA) - Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop ve Tokat'ta, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterildi.

Amasya'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Amasya Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'na kadar devam etti.

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık, gruptakiler adına yaptığı konuşmada, Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs'te, bu dengenin bozulmasının çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahip olacağını, bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündükleri uluslararası camiayı ve Birleşmiş Milletler'i zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye çağırdı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Bu arada Amasya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD kınandı.

- Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Senatosundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistin'de katliam yapan İsrail "insanlık düşmanı" olarak tanımlandı.

ABD'nin Aralık 2017'de gayri hukuki şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiği belirtilen açıklamada,"ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini milletler arası her türlü hukuki kararları ihlal etmek suretiyle Kudüs'e taşıması, tahmin edildiği üzere, bölgedeki problemleri içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Ortadoğu'da son yıllarda artan kargaşa ortamı, bu talihsiz karar neticesinde korkunç bir katliam ile kana bulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kastamonu Üniversitesi olarak, ABD Yönetimi'nin menfi ve gayrihukuki tavrından cesaret alarak barış arzusu ile gösteri yapan sivil Filistin halkına karşı kanlı bir katliama imza atan İsrail güvenlik kuvvetlerini, terörist İsrail devletini, terörün hamisi ve baş destekçisi ABD'yi şiddetle telin ediyoruz." denildi.

- Çankırı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Ayrancı, Türkçe, Fransızca, Arapça ve İngilizce olarak yaptığı açıklamada, İsrail'in sivil ve masum Filistinlileri terörist bir yaklaşımla katletmesini lanetlediklerini belirtti.

Alınan kararın tehlikelerinin Filistinli sivillerin katliamıyla ortaya çıktığını kaydeden Ayrancı, "Haçlı Seferleri ile başlayıp 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'nin dağıtılması ve 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında İsrail Devleti'nin kurulması ile devam eden süreçte bugün aynı amaç sürdürülmektedir. İsrail, Müslümanların kıblesini ellerinden almayı amaçlamaktadır. Tarihin en büyük trajedisine maruz bırakılmamız istenmektedir." ifadelerini kullandı.

- Çorum

Çorum'da İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar kınandı.

Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen "İsrail'i Tel'in Mitingi"ne katılanlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, Filistin'deki saldırılar nedeniyle ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Programda konuşan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İnsani Değer Platformu Sözcüsü Zeki Kanbur ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına tepki göstererek, Filistin'in ve Filistinlilerin yalnız olmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından İsrail'in saldırılarında şehit olanlar için dua edildi.

Mitinge MHP ve Büyük Birlik Partisi yöneticileri, Hitit Üniversitesi'nden akademisyenler ile çeşitli sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.

- Sinop

Sinop'ta, bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki gösterildi.

Uğur Mumcu Meydanında bir araya gelen Sinop Demokrasi Güçleri Platformu adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Hakan Eker, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına son vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in işgal ettiği topraklardan bir an önce çekilmesini istediklerini vurgulayan Eker, şöyle konuştu:

"14 Mayıs 1948'den beri Filistin topraklarının yüzde 78'i işgal edildi. Filistin halkının en az yüzde 60’ı göç etmek zorunda bırakıldı. Binlerce Filistinli topraklarından uzakta mülteci kamplarında yaşıyor. 1,5 milyon Filistinli ise Gazze'de, kuşatma altında yaşam mücadelesi veriyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 70 yıl sonra, İsrail Devleti, Filistin halkına benzer acıları yeniden yaşatıyor. ABD'nin verdiği destekle İsrail ortadoğuyu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. İsrail'e destek olan ve çıkar ortaklığı yapan ABD, Filistin halkının yaşadıkları karşısında sessiz kalıyor. Bizler bu vahşete sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

- Tokat

Tokat'ta AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile toplanan vatandaşlar ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Girişimin yok hükmünde olduğunu anlatan Polat, "ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı. Etkinliğe AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve vatandaşlar katıldı.