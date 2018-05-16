İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

KIRIKKALE (AA) - ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesi, Kırıkkale'de protesto edildi.

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışmayı en güçlü bir şekilde hayata geçirmek gerektiğini söyledi.

Filistin'de yaşananların büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"ABD başta olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumunun Filistin'de bir dramın yaşanmasına sebep oldu. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözüme kavuşturmak yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devleti'nin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılması büyük bir provokasyondur."