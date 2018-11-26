İsrail'in engelli bıraktığı Filistinli Muhammed protez bacağın hayalini kuruyor

HAN YUNUS (AA) - Abluka altındaki Gazze'deki zor yaşam şartları nedeniyle babasına yardımcı olmak için eğitim hayatından vazgeçen 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Casir'in, küçük yaşta omuzlarında taşıdığı bu ağır yüke bir yenisi daha eklendi.

Gazze sınırında "onurlu yaşam" talep etmek üzere katıldığı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve ayağından yaralanan Muhammed'in, yaşadığı dayanılmaz ağrılar ve tedavisinin sonuçsuz kalması sonucu sağ bacağı kesildi.

İsrail askerlerinin engelli bıraktığı 15 yaşındaki Muhammed, eskiden olduğu gibi evin geçiminde babasına yardımcı olmak, akranlarıyla koşup oynamak, bisiklete binmek ve top oynamak için imkansızlıklar nedeniyle sahip olamadığı protez bacak için yardım bekliyor.

Koltuk değneklerine mahkum kalan Filistinli Muhammed, AA muhabirine, İsrail askerlerinin hayatını kabusa çevirdiği o günü anlattı.

Muhammed, vatanında onurlu bir yaşam hakkını talep etmek için gösterilere katıldığını ifade ederek, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 31'inci cuma gösterilerine katıldığı sırada İsrail askerlerinin saldırısına uğradığını söyledi.

"Beni kurtaran kişi o saldırıda şehit oldu"

Muhammed saldırı anını şöyle anlattı:

"Filistin bayrağını taşıyarak göstericilerin arasına girdim. İsrail askerlerine hiç bir şey yapmadığım halde hedef alındım. Vurularak yere yığıldım. Bir genç beni kurtarmak için sürünerek yanıma geldi. Daha sonra o gencin aynı saldırıda şehit düştüğünü öğrendim."

Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Avrupa Hastanesinde tedavi gördükten sonra işgal altındaki Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesi'ne nakledildiğini ve tedaviden ümidi kesen doktorların bu hastanede sağ bacağını ampute ettiklerini anlattı.

"Benim ne günahım vardı. İsrail askerlerinin bana ateş açması için ne yaptım." diyen Muhammed, ağlayarak şöyle devam etti:

"Evin geçimine destek olmak amacıyla okulumu bırakmak zorunda kalmıştım. Her sabah babamla işe giderdim. Arkadaşlarımla oynardım. Şimdi sağ bacağımı da kaybettim. Yataktan tek başıma kalkamıyorum. Tüm gün evde oturuyorum."

"Bacağıma protez takılmasını hayal ediyorum"

Ekonomik şartların, ailesinin kendisine protez bacak almasına imkan tanımadığını belirten Muhammed, "Bacağıma protez takılmasını ve eskiden olduğu gibi babama evin geçiminde yardımcı olmayı ve arkadaşlarımla koşup oynamayı hayal ediyorum." dedi.

"Ona baktıkça her gün bin defa ölüyorum"

Muhammed'in annesi Macide Berbah da oğlunun bacağı kesilene kadar iyileşeceğini ümit ettiğini, bacağı alındıktan sonra ailece yıkıldıklarını söyledi.

Muhammed'in, arkadaşlarıyla oynamayı hayal ettiğini söylediğinde içinin parçalandığını ifade eden anne, şöyle devam etti:

"Benim evladımın ne suçu, ne günahı vardı. Oğlum uykusunda bile rahat edemiyor. Yaralandığı günden beri acılar içerisinde kıvranıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ona baktıkça her gün bin defa ölüyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çocuğumun hayatını mahvettiler. Acılar içerisinde yatağa mahkum kaldığını, korkuyla uyandığını ve arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıkamadığını görmek içimi yakıyor."

Oğlunun her cuma arkadaşlarıyla gösterilere katıldığını ve İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını söyleyen anne, "Başına birşey gelmesinden endişe ediyordum. Gösterilere katılmamasını tavsiye ettiğimde sınıra yaklaşmadıklarını söylemişti." dedi.

Anne Macide, oğluna, çektiği acıların son bulması ve en azından günlük ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için protez bacak takılmasını istediklerini ve bunun için yetkili makamlardan yardım beklediklerini belirtti.