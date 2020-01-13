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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Nasrallah'a gözdağı
İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a "sığınağının kendisini korumayacağı" tehdidinde bulundu.
Genel 13.01.2020, 20:11
Katz, Twitter hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıları ve İsrail'e yönelik tehditlerine ara vermediğini belirtti.
İsrailli Bakan, Nasrallah'ın sıkıntıları şiddetlendikçe "kibrinin" de arttığını savundu.
Katz, açıklamasına şöyle devam etti:
İsrail, Nasrallah'ın birkaç senedir suikast endişesiyle bir sığınakta yaşadığını iddia ediyor.