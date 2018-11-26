İŞKUR’dan Sarıkaya ve Çayıralan'a kurs

YOZGAT (AA) - Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, Sarıkaya ilçesinde istihdam garantili kadın giysi dikim elamanı, Çayıralan'da tel kırma ve nakışçı kursu açtı.

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, il müdürlüğü olarak kurs çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.

Yıldız, iş gücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda Sarıkaya’da yerel bir firma ile iş birliği kapsamında 15 kişilik istihdam garantili "Kadın Giysileri Dikim Elemanı" mesleğinde kurs açtıklarını belirterek, "Çayıralan ilçemizde de halk eğitim merkezi müdürlüğü ile kadınlara yönelik olarak 25 kişilik 'tel kırma nakışçısı' mesleğinde kurs planladık." dedi.

İstihdam garantili kurslara kursiyerlere günlük 35 lira ücret verileceğini aktaran Yıldız, diğer kursa katılan kursiyerlere ise günlük 25 lira verileceğini sözlerine ekledi.



