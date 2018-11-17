İskitler'deki kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın İskitler bölgesinde başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak projenin temeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, milletvekilleri ve proje sahiplerinin katılımıyla atıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak "Acromia Projesi", 611 ofis, 110 dükkan ve 102 rezidanstan oluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, programda yaptığı konuşmada, projenin örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır mücadele edilen İskitler bölgesinin ıslah edilmesi noktasında büyük emekler sarf eden, bu işin en sıkıntılı dönemlerini yaşayan Merkezi İş Alanları (MİA) Başkanı Ali Gökşin'e teşekkür eden Tuna, bu birlik beraberliğin bereketli olması temennisinde bulundu.

MİA Başkanı Gökşin de projeye çok büyük emek verdiklerini belirterek, "Bugün burada bu emeğin meyvesini aldığımıza şahit olmaktayım." dedi.

Adalardaki arsaların birleştirildiğini, hiçbir arsa sahibiyle problemlerinin olmadığını dile getiren Gökşin, yaklaşık 6 ada için iş adamlarını yatırım yapmaya davet etti.

İskitler Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yeniçeri ise İskitler'de yeni bir dönüşümün başlangıcında olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, projenin Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından projenin tanıtım videosu izlendi. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Duanın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, bazı milletvekilleri ve proje sahiplerinin katılımıyla temel atıldı.