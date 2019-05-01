İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 12 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi

Hak-İş ve ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen midibüs, Birecik-Suruç otoyolunda 45 HS 042 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza yerine giden 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, Kahramanmaraş'tan programa katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelirken trafik kazasında yaralanan işçileri, tedavi gördükleri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, kaza yapan işçilerin Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikasına üye olduğunu söyledi.

Kaza yapan işçilerin Elbistan'daki kamu hastanelerinde çalıştığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Öz Büro-İş Sendikamızın Kahramanmaraş teşkilatı 8 araçla 1 Mayıs etkinliklerine katılmak için sabah erken saatlerde yol çıkmış. Birecik'te kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltıdan sonra yola çıkıyorlar ama kısa bir süre sonra bilemediğimiz bir nedenle kaza oluyor. 5 arkadaşımız hayatını kaybetti, 13 arkadaşımız yaralı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var."

Hak-İş olarak kriz masası oluşturduklarını bildiren Arslan, kazayla ilgili gelişmeleri oradan paylaşacaklarını kaydetti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kaza nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, yaralıların sağlığına kavuşmasını ümit ettiklerini söyledi.

Yaralıların farklı hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirten Yalçın, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.