İş adamından Hayat Ağacı Derneğine kıyafet yardımı

SİVAS (AA) - Sivaslı hayırsever iş adamı, Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğine bir kamyon kıyafet yardımında bulundu.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, iş adamı Erdoğan Bozatlı'nın her zaman Hayat Ağacı Derneğinin yanında olduğunu belirterek, Sivaslı hayırsever iş adamı ile birlikte Gıda Bankasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Hayat Ağacı Derneğinin, hayır sahiplerinin bağışları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduğunu kaydeden Özaydın, özellikle İstanbul'da yaşayan Bozatlı'nın her yıl yaz ve kışın binlerce kıyafet gönderdiğini ifade etti.

Kıyafetleri Hayat Ağacı Derneğine teslim eden Bozatlı'nın arkadaşı Metin Torunoğlu ise bağışlanan kıyafetlerin değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğunu aktardı.

Kıyafetler, Hayat Ağacı Derneğinden yardım alan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.